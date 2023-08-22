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世界盃熱身賽》波多黎各體驗台灣夜市文化 傳奇球星阿洛尤直呼不懂臭豆腐

2023/08/22 13:58

波多黎各球員體驗夜市文化。（悍創運動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕波多黎各國家代表隊結束在台灣的熱身賽賽程後，為盡地主之誼，主辦單位特別邀請「World Bae 我的寶」啦啦隊女孩與台灣運彩蔡明哲副總經理，昨晚陪同波多黎各代表隊逛夜市，除了嘗試台灣小吃之外，更邀請球員皮內羅（Isaiah Pineiro）體驗了台灣夜市小遊戲的空氣槍與撈金魚。

波多黎各球員體驗夜市文化。（悍創運動行銷提供）

球隊總經理阿洛尤（Carlos Arroyo）表示：「很高興有這個機會來到台灣舉行熱身賽事，在賽事期間也需要安排休息日讓球員調適狀態，有最好的表現來面對接下來的世界盃賽事。」被問到台灣小吃的嘗試與體驗，阿洛尤說：「臭豆腐名字聽起來不是很理解，但有機會的話再嘗試。」

波多黎各球員體驗夜市文化。（悍創運動行銷提供）

波多黎各國家代表隊逛夜市期間，遇到熱情球迷前來等待，其中更有一名球員身穿阿洛尤於NBA魔術隊時的球衣，該款球衣更是魔術隊與波多黎各的聯名款式球衣，不僅讓阿洛尤非常驚喜，同行的波多黎各國家代表隊成員也非常興奮，能擁有這件球衣肯定是很資深的球迷，並開心的合影留念。

波多黎各球員體驗夜市文化。（悍創運動行銷提供）

波多黎各球員體驗夜市文化。（悍創運動行銷提供）

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