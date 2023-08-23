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MLB》疑與未成年少女發生性關係 大聯盟將法蘭柯行政停職

2023/08/23 08:16

法蘭柯被大聯盟行政停職。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕光芒22歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）在先前被爆出爭議後缺賽至今，今天大聯盟也決定以他涉嫌與未成年少女發生性關係為由，正式將他放進行政停職（administrative leave）當中。

根據《ESPN》報導，法蘭柯現在正接受多明尼加警方與大聯盟的調查，儘管目前還沒有對法蘭柯提出指控，但一位檢察官在上周表示，一個負責未成年與性暴力的部門正在指導警方進行調查。

大聯盟發布的聲明指出，法蘭柯的行政停職將即刻生效，而大聯盟表示，他們將會在適當的時機做出進一步的評論。光芒隊隨後發表聲明指出，他們支持大聯盟的決定，並且會在聯盟完成整個過程之前不會再發表更多聲明。

根據大聯盟官網報導，被放進行政停職不被視為是懲罰性的，在大聯盟與球員工會的《反家暴、性侵、虐童政策》下，行政停職的球員依舊能夠拿到薪水並累積大聯盟年資，因此光芒還是會支付法蘭柯薪水。法蘭柯在2021年與光芒簽下11年1.82億美元合約，本季他的年薪為200萬美元。

法蘭柯曾被認為是聯盟未來的超級巨星，在農場時期他曾獲得《MLB Pipeline》史上第二次的打擊80分滿分的評價（第一位是藍鳥隊的小葛雷諾），今年他也在球場上逐漸嶄露光芒，生涯首次入選明星賽，目前繳出.281/.344/.475的打擊三圍，敲出17轟、30次盜壘成功。不過現在法蘭柯能否繼續打球都還在未定之天。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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