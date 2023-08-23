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PLG》在台效力第6年！富邦勇士和塞瑟夫續約

2023/08/23 12:15

塞瑟夫（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士連續三年稱霸PLG，陣中功不可沒的主力中鋒塞瑟夫總是沉默主宰、帶給團隊龐大的貢獻，球團今宣布與塞瑟夫正式完成續約。塞瑟夫將邁入效力勇士的第4個賽季，與辛特力共同成為隊史效力最久的洋將，2023-2024賽季將一同挑戰PLG4連霸及EASL東亞超級籃球聯賽。

上賽季季初飽受腿部傷勢影響，塞瑟夫直到季中才康復歸隊出戰，他的回歸立即幫助團隊在下半球季打出連勝氣勢。塞瑟夫出賽的21場中，勇士打出15勝6敗的佳績，而塞瑟夫平均16.1分、9.5籃板、2.5助攻，投籃命中率5成1，三分球命中率高達4成3。

勇士進入季後賽及冠軍賽，塞瑟夫9場全勤，其中在總冠軍賽的6場激戰中毫無保留，繳出19分、7.5籃板、2.3助攻，展現出無比的價值和貢獻。塞瑟夫無私的球風及能裏能外的優質長人身手，是勇士成功三連霸的勝利方程式。

確定回歸勇士，塞瑟夫表示：「我決心繼續為我最愛的籃球打拼！我在勇士找到舒適的歸屬，我們在這裡拿到了冠軍，奪冠的滋味令我非常感動。要找到這樣的團隊和城市，並且感到快樂，是非常不容易的。我跟團隊一樣擁有遠大的目標，不只是在PLG稱霸，我們也想在EASL東超賽事打出佳績，很開心新賽季能跟隊友們團聚。這將會是我在勇士的第4個賽季，也是我在台灣的第6年，勇士球迷們，我們很快就會再相見！」

邁入在台灣第6年，塞瑟夫是效力台籃最久的洋將之一。富邦勇士洋將陸續歸隊，團隊戰力陸續補強中，新賽季將全力拚戰PLG和EASL東超，在國內外的職籃舞台爭取榮耀。

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