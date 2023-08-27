亞洲青少棒賽》台灣隊打敗日本勇奪冠軍 台中市長盧秀燕喊台中之光

第十一屆亞洲U15青少棒錦標賽，台灣隊打敗日本，勇奪冠軍，成員不少來自台中，盧秀燕喊台中之光（台中市政府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2023年第十一屆亞洲U15青少棒錦標賽」冠軍戰昨（26）日於中國山東省威海市臨港經濟技術開發區藍鯨棒球場開戰，台灣代表隊與複賽排名第一的日本隊再度碰頭，終場以6比4擊敗強敵日本隊，勇奪冠軍，台中市長盧秀燕大讚「台中之光、台灣之光」，感謝代表隊的好表現讓台中能共享榮耀！

台中市政府教育局長蔣偉民表示，台中市青少棒代表隊於6月拿下「112年華南金控盃全國青少棒錦標賽」首次冠軍，取得「2023年第十一屆亞洲青少棒錦標賽（2023 XI Asian U15 Baseball Championship）」組訓權，從全國挑選出18位小將組成中華代表隊，其中3位教練、 5位小將來自台中市。

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2023年亞洲青少年棒球錦標賽在中國山東舉行，此次共有台灣、日本、中國、巴基斯坦、香港隊、韓國、菲律賓、斯里蘭卡隊共8隊參賽。

台灣隊預賽依序擊敗菲律賓、斯里蘭卡和韓國，以分組第一晉級超級循環賽制複賽，複賽首戰雖不敵日本，但8月25日與地主中國隊交手以6比1獲勝，晉級冠軍戰，也取得2024年U15世界盃門票。

總教練藍文權指出，全體隊員在台中萬壽棒球場經過1個月集訓，原本選拔賽的傷兵經過防護員處理也都恢復得很好，並調整到最佳狀況，能戰勝這次亞洲盃的主要對手日本非常開心，特別感謝市府團隊針對學校組隊及集訓時的全力支持、後勤支援，謝謝蔣局長在集訓時特別代表盧市長至現場慰勞教練及選手，讓中華代表隊帶著大家的祝福，在亞洲青少棒錦標賽中大展身手，順利帶回冠軍金盃。

亞洲青少棒錦標賽台灣隊擊敗日本奪冠（中市府提供）

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