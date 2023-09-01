路跑》賽事邁向環境永續 專家學者齊聚高雄辦論壇交流

超級馬拉松協會理事長郭豐州（左起）、新北市政府體育處長洪玉玲、田中馬拉松創辦人鄭宗政，其主辦的棲蘭林道越野馬拉松、萬金石馬拉松、田中馬拉松已獲碳足跡計算認證，特別分享路跑與環境永續作為。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣每年舉辦近500場路跑賽事，但包括紀念T、提供水、獎牌、跑者交通等，都可能增加更多的碳排量，因應全球關注的氣候變遷議題，今天（1日）在高雄舉辦「 2023 台灣路跑賽事環境永續論壇」，邀請產官學研的共13 位專家學分享如何讓路跑賽事也能兼顧環境永續和節能減碳。

這場論壇由清華大學及臺灣運動管理學會主辦，今年特別移師至高雄文藻大學舉辦，主要是希望讓中南部關心環境永續的路跑界人士也能就近參與，共同帶動南部大專院校及跑團也能關心及朝環境永續為目標。

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負責籌辦的清大運動事業及政策中心教授黃煜指出，長期推動運動賽事時，也感受到環境面臨高溫、多雨、空汙等影響，針對氣候變遷，運動界也不能置身事外，因此積極參與淨零排碳工作，透過專家學者分享如何節能減碳，讓地球有更美好的未來。

黃煜表示，目前國際上在路跑賽事有進行碳足跡計算，台灣包括台北馬拉松、新北萬金石馬拉松、彰化田中馬拉松，以及超級馬拉松協會主辦的棲蘭林道越野馬拉松，共有4項賽事獲得認證，路跑也能做碳足跡計算，是台灣的創舉，今天包括新北市政府體育處長洪玉玲、田中馬拉松創辦人鄭宗政及超級馬拉松協會理事長郭豐州都獲邀分享路跑與環境永續的作為。

至於如何做到節能減碳，黃煜表示，賽事主辦方可朝向跑友選擇不要賽事紀念T可減免報名費、提供大包裝補充水供跑友自備環保杯飲用，以及使用木制獎牌、油電運輸工具等，都可讓碳排降到最低。

台灣體育運動管理學會在今年6月份成立永續委員會，是國內第1個運動界設置專屬永續議題委員會的學術團體，理事長康正男表示，學會不僅扮演國內體育運動政策研議及落實的重要推手，也長期關注國際發展現況。

今天在高雄舉辦「 2023 台灣路跑賽事環境永續論壇」。（記者許麗娟攝）

清大運動事業及政策中心教授黃煜負責籌辦「 2023 台灣路跑賽事環境永續論壇」，邀集專家學者及南部學校、跑團共同參與。（記者許麗娟攝）

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