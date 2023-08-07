路跑》嘉義雙潭馬拉松 路線獲AIMS路跑賽道認證

嘉義市長黃敏惠（中）今天主持「雙潭馬拉松國際賽道認證」記者會。 （記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府今天舉行「雙潭馬拉松國際賽道認證」記者會，市長黃敏惠表示，蘭潭、仁義潭雙潭馬拉松半馬及全馬賽道，雙雙獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）的路跑賽道認證，也是嘉嘉南地區第一個全馬半馬賽道認證的縣市，將讓蘭潭、仁義潭美景推向國際，為城市帶來觀光旅遊商機。

目前國內一年路跑賽事高達4、5百場次，獲 AIMS 賽道認證的賽事屈指可數，「2023嘉義雙潭星光路跑」即將於8月19日於蘭潭、仁義潭開跑，參加跑者邊跑邊欣賞蘭潭月影潭心、三信亭等賽道沿途美景，已吸引逾5千人報名。

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承辦「2023嘉義雙潭星光路跑」賽事的全統運動用品總經理余俊芳說，今年全馬、半馬路線皆通過嚴謹的測量與認證過程，賽道長度甚至精準到小數點後4位，感謝市府支持，讓嘉市擁有世界認證等級的賽事，期待嘉義未來有更多賽事與國際接軌。

市府教育處長林立生表示，馬拉松路跑賽事賽道專業認證須由符合 IAAF 國際 A 或 B 級資格的丈量員精準測量，而登錄於世界紀錄的成績除需要在通過 AIMS 的賽道上進行外，菁英選手要進入最高聖殿的奧運，更需要有AIMS 認證的賽道成績作為參賽標準；跑者在取得認證的賽道上比賽後，成績即可取得參加國際大型賽事的資格，嘉市完成與國際接軌的賽道認證，同時將嘉市美景與運動推向國際舞台。

即將前往巴西參加「2023年世界中學生運動會」田徑U18組2000公尺障礙賽的選手、輔仁中學同學朱婕瑀也受邀到場，她接下黃敏惠頒贈代表祝福與鼓勵的獎金，將為嘉市爭取榮耀。

嘉義市長黃敏惠（中）今天主持「雙潭馬拉松國際賽道認證」記者會。 （記者丁偉杰攝）

嘉義雙潭馬拉松賽事，參加跑者邊跑邊欣賞蘭潭、仁義潭美景。（嘉義市政府提供）

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