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中職Live》朱育賢、廖健富開轟助陣 樂天10：1打爆富邦穩坐龍頭

2023/09/02 20:44

第九局（悍將1：10猿）

9上，樂天換投：王志煊，富邦三上三下。

第八局（悍將1：10猿）

8上，樂天換投：朱俊祥，張進德一壘安打，王苡丞一壘安打，申皓瑋遭三振，池恩齊代打一滾野選上壘，一、三壘有人，蔡佳諺遭三振。

8下，梁家榮一壘安打，林子偉遭三振，嚴宏鈞代打二滾雙殺。

第七局（悍將1：10猿）

7上，樂天換投：黃偉晟，林哲瑄四壞保送，蔡佳諺上場代跑，姚冠瑋三滾出局，蔡佳諺上二壘，周佳樂一壘安打，李宗賢游滾野選上壘，蔡佳諺本壘前遭封殺，葉子霆游滾出局。

樂天桃猿林泓育（左）觸殺富邦悍將蔡佳諺（右）於本壘前。（記者陳志曲攝）

7下，2出局後富邦換投：歐書誠，林立一壘安打，廖健富右外野全壘打，悍將1：10猿，朱育賢右外野飛球出局。

林立猛打賞。（記者陳志曲攝）

廖健富開轟。（記者陳志曲攝）

第六局（悍將1：8猿）

6上，威能帝退場，由陳禹勳後援。張進德敲左外野二壘安打，范國宸敲一壘滾地球被刺殺，申皓瑋敲右外野飛球被接殺，王正棠敲中外野飛球遭接殺，3出局。

6下，富邦換投：岳少華，樂天三上三下。

第五局（悍將1：8猿）

5上，姚冠瑋一壘安打，周佳樂遭三振，李宗賢游滾出局，姚冠瑋盜上二壘，葉子霆遭三振。

5下，2出局後林立四壞保送，廖健富四壞保送，朱育賢二壘安打，悍將1：8，梁家榮界飛出局。

第四局（悍將1：7猿）

4上，富邦三上三下。

4下，2出局後林立一壘安打，廖健富二滾失誤上壘，林立上三壘，朱育賢二壘安打，悍將1：6猿，梁家榮一壘安打，悍將1：7猿，林子偉一壘安打，陳俊秀四壞保送，富邦換投：李子強，林泓育中外野飛球出局。

朱育賢開轟猛打賞。（記者陳志曲攝）

第三局（悍將1：4猿）

3上，樂天守備調動，林承飛退場，林子偉移防游擊，林立移防二壘，右外野手更換為成晉。李宗賢二壘安打，葉子霆游滾出局，張進德一滾出局，范國宸遭三振。

3下，朱育賢右外野陽春砲，悍將1：4猿，2出局後陳俊秀四壞保送，林泓育滾地出局。

第二局（悍將1：3猿）

2上，1出局後林哲瑄四壞保送，並盜上二壘，姚冠瑋遭三振，周佳樂滾地出局。

2下，1出局後陳晨威四壞保送，盜二壘失敗，林立二壘安打，廖健富中外野飛球出局。

第一局（悍將1：3猿）

1上，2出局後張進德全壘打，悍將1：0猿，范國宸二壘安打，申皓瑋遭三振。

富邦悍將張進德敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

1下，1出局後林立二壘安打，廖健富一壘安打，悍將1：1猿，朱育賢內野安打，梁家榮四壞保送，林子偉右外野高飛犧牲打，悍將1：2猿，陳俊秀一壘安打，悍將1：3猿，林泓育游滾出局。

廖健富敲安。（記者陳志曲攝）

陳俊秀敲安。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發打序

1 李宗賢 3B
2 葉子霆 SS
3 張進德 DH
4 范國宸 1B
5 申皓瑋 LF
6 王正棠 2B
7 林哲瑄 CF
8 姚冠瑋 C
9 周佳樂 RF

先發投手：江國豪

富邦悍將先發投手江國豪。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發打序

1 陳晨威 CF
2 林　立 RF
3 廖健富 DH
4 朱育賢 LF
5 梁家榮 3B
6 林子偉 2B
7 陳俊秀 1B
8 林泓育 C
9 林承飛 SS

先發投手：威能帝

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

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