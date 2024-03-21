MLB》大谷翔平敲安貢獻打點！ 首爾狂炸33安道奇吞首敗

大谷翔平。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟首爾系列賽第2戰，道奇跟教士隊形成超級打擊戰，兩軍合計狂敲33支安打，大谷翔平連續2場敲安、貢獻打點，仍無緣助隊逆轉，終場道奇以11：15輸給教士隊，雙方各取1勝回美國。

賽前受到翻譯水原一平涉賭風波影響，引爆全球議論，大谷今仍以二棒指定打擊持續出賽，首局首打席就敲安，2局更擊出高飛犧牲打，連續2場安打且貢獻打點，總計5打數1安打，打擊率3成。

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7局，教士隊換上左投松井裕樹對決大谷，實現兩人的大聯盟初次對決，大谷從他手中擊出深遠飛球，球飛到警戒區才被接殺，差點變全壘打的飛球引起現場嘆息聲。數據顯示，這顆飛行距離384英尺的飛球，在大聯盟30座球場的其中13座中會形成全壘打。

松井裕樹。（美聯社）

道奇隊先發山本由伸生涯初登板遇上震撼教育，僅投1局掉5分退場，道奇投手群前5局狂失10分，但打線從最多的7分差一路追趕至1分差，可惜大谷在8局沒能敲進追平一擊，9局上又被馬查多敲致命3分彈，最終道奇吞下本季第1敗。

道奇開路先鋒貝茲在5局下轟出2分砲，這是大聯盟本季第一發全壘打，同時也獲得一台由南韓國知名品牌「現代汽車」贊助的轎車，他今天單場4安，狂灌6分打點。道奇和教士的首爾系列賽落幕，雙方更取得1勝1敗回美國。

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