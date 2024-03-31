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MLB》李政厚生涯首轟出爐、開季三戰都敲安+打點 巨人收2連勝

2024/03/31 10:24

巨人南韓好手李政厚。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天在客場碰上教士，南韓好手李政厚擊出大聯盟生涯首轟、單場貢獻2點，幫助巨人以9比6擊敗教士，巨人收下2連勝。昨天升上大聯盟的台灣旅美投手鄧愷威仍沒有上場，大聯盟初登板還要再等等。

巨人打線在第2局靠艾斯查德（Thairo Estrada）的高飛犧牲打，以及墨菲（Tom Murphy）的適時長打，單局進帳2分。第5局李政厚敲高飛犧牲打添得1分。

第8局李政厚逮中教士左投柯斯格羅夫（Tom Cosgrove）一顆77.8英里的橫掃球，擊出右外野陽春砲，這是李政厚生涯在大聯盟首轟，該球的擊球初速為104.4英里（約168公里），飛行距離為406英尺（約123.7公尺）。

巨人打線在該局持續進攻，佛羅雷斯（Wilmer Flores）適時安、康佛托（Michael Conforto）擊出滿貫砲，教士單局灌進6分。教士隊9局下反攻，羅沙里歐（Eguy Rosario）敲兩分砲、保利（Graham Pauley）擊出三分砲，但巨人最後仍收下勝利。

李政厚在休賽季以6年1.13億美元加盟巨人，今天4打數1安就是一發陽春砲，另有1次高飛犧牲打，單場進帳2分打點，賽後打擊率為3成33，李政厚目前開季前三戰都上壘、皆進帳打點。

巨人隊火球男希克斯（Jordan Hicks）主投5局賞6次三振，只被敲3安無失分，收本季首勝，另有1次保送。巨人左投左投米勒（Erik Miller）後援1.1失3分，終結者多法爾（Camilo Doval）後援0.2局失2分。

教士隊新同學席斯（Dylan Cease）主投4.2局失3分2分自責，送6次三振、1次保送，吞本季首敗。

巨人南韓好手李政厚。（美聯社）

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