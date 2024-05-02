NBA》重金組三巨頭卻被橫掃 太陽老闆仍有信心：房子沒燒起來

太陽老闆與三巨頭合影。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽富豪老闆伊許比亞（Mat Ishbia）本季重金打造出杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）的三巨頭卻在季後賽一輪遊還慘遭灰狼橫掃，今天他在記者會時對自家球隊表示信心直言，太陽的房子沒燒起來。

伊許比亞在今天招開記者會，他表示目前還沒有機會跟總教練沃格爾（Frank Vogel）談論本賽季，不過在整個記者會上，他都沒有明確暗示沃格爾的帥位會不保，僅表示他會跟其他人一樣接受評估。「我的想法應該是，所有人都有責任。」而他也會在接下來與教練和球員們面談。

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本季太陽在例行賽3戰橫掃灰狼，以第6種子晉級季後賽的他們卻被灰狼狠狠修理，不僅4戰就被淘汰出門，場均還輸給對手15分，如此表現讓許多球迷感到失望，因此也導致許多流言蜚語。伊許比亞理解這些沮喪的情緒，但他認為，說太陽隊「房子燒起來。」的說法是不正確的。

伊許比亞說道：「去問其他29支球隊總管，有26個人會願意用他們的整隊來換我們的球隊與選秀權還有一切。房子沒有燒起來。我們正處在好的位置。這沒有很難修理。這不像是我們沒有足夠的天份去贏下總冠軍。我們有。」

伊許比亞認為，太陽會從本季的經驗當中學習：「我們在一個絕佳的位置，不是好的位置，是絕佳的位置。」、「我們沒有贏下總冠軍，所以我們會去尋找有什麼可以改變，有什麼可以扭轉，有什麼可以進步，讓我們能變得更好並在明年拿下總冠軍。」、「我們明年或許沒辦法贏下總冠軍，但我們保證會每一年都盡力去試著爭搶它。所以做好準備吧。」

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