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T1》前進大巨蛋打籃球寫歷史 中信特攻連3年奪最佳主場

2024/05/22 16:21

中信特攻連3年奪年度最佳主場。（T1聯盟提供）（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北中信特攻用心打造主場活動，還與台北戰神兩隊聯手打造「攻戰大巨蛋」主題週，為台灣首次於棒球場舉辦的籃球賽事，連3年奪下年度最佳主場。

特攻蟬聯兩季最佳主場還不夠，本季邀請萬志軒與小卡比為閃電軍團打造「最派」的年度主題曲《My way or the highway》，此次「特攻魔術師」林韋翰及「特攻嘻哈擔當」魏嘉豪也一同獻聲，並邀請特攻球員拍攝歌曲MV，搭配上賽季精彩畫面，締造團隊一心球隊文化的經營理念。

主題周更嘗試多項跨界合作，先以「馬戲團嘉年華」打響開季之鐘，廣邀球迷來特攻基地好吃又好玩，在充滿節慶氛圍的12月迎來「戀愛 All Day」主題週，無論單身或是戀愛中的線人們，都可進場和特務一起戀愛 All Day，另外還有嘻哈電力無限公司、時光特攻隊，以及本季唯一與卡通IP聯名的「Bello一同去蕉遊 GOGO新莊」主題週，貼心顧及各年齡層的球迷朋友。

不僅如此，特攻於4月申請第2主場，與戰神兩隊聯手打造「攻戰大巨蛋」主題週，為台灣首次於棒球場舉辦的籃球賽事。官方同時也公布工程影片，完整感受棒球場化身籃球場史詩級的工程，更吸引3萬1200名球迷入場，打破職籃觀賽人數紀錄，締造職籃歷史性的一刻。最終特攻基地在媒體票選拿下18張5分票，球迷票數也以1萬2465票甩開排名第2與第3的海神與戰神，連3年斬獲年度最佳主場。

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