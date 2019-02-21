綱總督軍首戰 也遭逆轉

高志綱（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕中職自辦熱身賽陸續登場，昨天除了中信兄弟舉行隊內紅白戰，其餘3隊都和韓職交手，其中，兵分兩路的統一獅，無論在台、日出賽都以3：5遭逆轉，十分湊巧。

獅隊年輕主力赴日與西武獅打交流賽，資深選手和其他二軍球員留在台南球場，與韓職Kiwoom英雄（原耐克森英雄）進行自辦熱身賽，也是高志綱轉二軍總教練後的帶兵首戰。

羅錦龍先發2局被擊出3安、失2分，再由5名投手接力，最後登板的賴泊凱丟出觸身球，且連挨2支二壘打、失3分，成落敗關鍵。

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英雄隊首局先攻1分，扛獅隊4棒的高國慶馬上敲1分扳平，但英雄2局上又追加1分；陳鏞基第5局接替高國慶守一壘、打第4棒，7局下在林靖凱二壘打後，陳鏞基補上2分砲反超，只是後援投手未能守成，9局上被連追3分輸球。

葉家淇先發 扳倒起亞虎

桃猿昨在斗六球場出戰起亞虎二軍，左投葉家淇先發4局挨5安、失3分，並飆6K，打線揮出10安，再靠對方投手群保送連連，猿隊以9：4獲勝。

悍將被逆轉 輸樂天巨人

富邦悍將則與樂天巨人交手，蔡友達和李宗賢都擊出全壘打，前4局還領先3分，可惜牛棚無法守成，終場以8：15落敗。

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