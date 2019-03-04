台電男排5連霸 隊史第9冠

企業排球聯賽，台電男排完成5連霸。圖為王明浚在網前扣殺攻擊。 （記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業十四年男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰昨進行最後一日賽程，取得聽牌的台電男排，昨面對MIZUNO以25：22、25：17、25：21直落三獲勝，完成5連霸，也奪下隊史第9座挑戰賽冠軍。

首戰纏鬥5局驚險獲勝

挑戰賽首戰與MIZUNO纏鬥到5局才驚險獲勝，為避免夜長夢多，台電昨開賽攻勢凌厲，先以25：22、25：17搶下前2局。退無可退的MIZUNO，第3局變陣應戰，改由吳宗軒打主攻手，副攻手換上黃正良，開局拉出一波5：0攻勢，但經驗豐富的台電上演逆轉秀，以25：21勝出。

老將帶傷上 燃燒小宇宙

台電本季奪例行賽、挑戰賽雙冠，教練李鎮鰻表示，這是教練、選手團結一條心的成果，很感謝王明浚、戴儒謙、黃建逢幾名老將的努力，「他們真的很辛苦，第3局打得驚險也是因為太想贏，應該更放鬆一點。」

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連兩戰表現突出、30歲的王明浚說，完成連霸鬆一口氣，他認為第1戰大家狀況不好，得要有人跳出來，「我燃燒我的小宇宙，盡力幫助大家。」最後以直落三擊敗MIZUNO封王，王明浚有些驚訝，他表示，以為又會是5局大戰，但已氣力耗盡的他笑說：「今天再打5局，我可能會被抬出去。」

大腿、臀部傷勢未完全恢復情況下，黃建逢仍上場穩定軍心，他表示，之前受傷休息，體能跟肌力有些下滑，還好隊友們適時頂上；但他也提到，自己已經28歲了，再打也沒幾年，希望學弟們表現能更穩定，撐起這支球隊。

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