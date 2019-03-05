法蘭柯48歲照轟 「鐵粉」高國慶請益

高國慶喜見兒時偶像法蘭柯，立刻把合照印出來請他簽名，還秀出簽名球。（高國慶提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕一見到擔任韓職樂天二軍打擊教練的法蘭柯，40歲的統一獅老將高國慶就像個小球迷一樣要求合影、簽名，還向他請益：「如何能打到48歲還開轟？」

見到大聯盟最老開轟的打者本尊法蘭柯（左），獅隊老將高國慶很開心。（高國慶提供）

獅隊昨天下午在台南球場和樂天二軍比賽，終場11：0大勝，包括施子謙投5局無失分，及在3局接連開轟的買嘉儀、蘇智傑都是亮點。只是賽前高國慶和法蘭柯擁抱的畫面也很吸睛，「很多年輕球員不認識他，但他是我的兒時偶像。」

現年60歲的法蘭柯（Julio Franco）自2016年起擔任樂天二軍打擊教練，他在1982年4月於費城人初亮相後，累計23年球員生涯出賽2527場，繳出2586支安打和173發全壘打，累計打擊率2成98。

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此外，法蘭柯還保有多項最老紀錄，他在2005年以46歲又308天高齡轟出滿貫砲，又在2007年5月4日從「巨怪」強森手中開轟，以48歲又254天成為大聯盟史上最老開轟的打者。

對於中職現役第二老的高國慶來說，當然想知道法蘭柯「打到那麼老」的秘訣，因此開心跑去向他請益。可愛的是，高國慶還在賽後立刻把兩人合照列印出來，拿去給法蘭柯簽名，十足「鐵粉」行徑。

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