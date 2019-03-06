HVL》豐商拚6連霸 「是動力不是壓力」

豐商教頭葉忠桂（左）和隊長陳昱諺（右）認為挑戰連霸不應該視為壓力。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HVL高中排球甲級聯賽，明在天母體育館展開男、女6強決賽。本屆最受矚目為豐原高商將挾著46連勝不敗紀錄，尋求史無前例男子組6連霸，豐商教頭葉忠桂昨透露：「各隊都想把我們拉下，我告訴球員要無所畏懼。」

葉忠桂在102學年度執掌豐商兵符，率隊開創霸業，他十分懂得如何排除子弟兵的連霸壓力，最近不斷強化球員心理素質，免得在關鍵時刻敗給自己。隊長陳昱諺表示：「我們不會把連霸視為壓力，因為這是我們進步的動力。」

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豐商名列為6強種子隊，週六在4強對福誠高中、屏榮高中的勝方；另一種子、坐擁男子組賽史最多10冠的華僑高中，將對上曾文農工、瑞芳高工的贏家。

女子組部分，尋求隊史首次3連霸的東山高中及11度稱后的中山工商以逸待勞，東山4強對手為華僑高中、內湖高中的贏家；中山的對手從景美女中、鶯歌工商中產生。

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