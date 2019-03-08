二代「小龍隊」 攪動青棒一池春水

木棒聯賽冠軍平鎮高中（資料照）

中職選秀連續兩年由高中生成為狀元，2017年選秀狀元廖健富。（資料照）

中職選秀連續兩年由高中生成為狀元，2018年選秀狀元戴培峰。（資料照）

頂新醞釀第5隊 需才孔急

〔記者林宥辰、黃照敦／綜合報導〕頂新集團積極尋求讓味全龍「復活」，成為中職盼望許久的第5隊，今年季中選秀會，不僅手握狀元籤，前4輪還能各多選一位球員，「市場需求」增加，是否提高高中生投入今年選秀的意願，值得觀察。

頂新4月將提交味全龍企劃書，6、7月正式參加季中選秀，根據中職規定，擴編球隊前兩年將有特許福利，季中選秀第一年的前4輪與第2年前2輪，頭尾各一個指名權。需才孔急的味全龍明年先打二軍，2021年才投入一軍例行賽，如果球團著眼未來，培養年輕好手，這兩年大舉選進高中潛力股，機會很高，屆時味全以二代「小龍隊」之姿重回中職，充滿話題。

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紅色味全龍以往隊風年輕有拚勁，深受球迷愛戴，最近棒壇盛傳張泰山將進入味全龍教練團，甚至是總教練可能人選，他當年也是高中畢業以特案19歲就進味全，一鳴驚人，若由他來主導選秀，是否多選青棒球員，長期栽培，培養第二個張泰山，將最有說服力。

青棒最高水準的木棒聯賽5日剛落幕，不僅美職駐台球探雲集，中職各隊球探也都到場緊盯，普門游擊手鄭宗哲、成德投打兼修的陳聖平、平鎮游擊手劉基鴻、高苑游擊手曾傳昇，攻守能力同樣受肯定，球探給予高評價。

中職「就業機會」雖增加，不少青棒教練強調球員須評估自身實力再選秀，但也都樂見新球隊加入。

壽山高中在33歲教頭郭東晏帶領下拿下隊史最佳第5名，郭東晏說，「多一支職業隊當然是好事，畢竟對球員來說，打職棒可說是圓夢。」

頂尖青棒好手 動向受矚

不過，郭東晏也說，青棒球員要挑戰，技術層面要先能想辦法銜接到職棒等級，不然，經過大學洗禮後再挑戰，也是選項。

高苑工商總教練李來發對中職增隊充滿期待，甚至認為：「業餘跟青棒人才夠多，若真的把一、二軍球員都找齊，其實已可以直接挑戰一軍，提早給球迷一點刺激，不然4隊組合真的已經太久。」

中職選秀連續兩年由高中生成為狀元，包括2017年廖健富、2018年戴培峰，2013年首度高中生選秀的新人，包括獅隊江辰晏和象隊陳子豪都已成為球隊主力，從零開始的味全龍選秀將如何操盤，值得關注。

中職高中生選秀

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