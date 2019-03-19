印地安泉網賽》「像拿大滿貫冠軍」提姆逆轉費爸登基

奧地利好手提姆昨在印地安泉網賽逆轉瑞士天王費德爾，比賽結束後躺在地上、久久不敢置信。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕奧地利好手提姆昨天在印地安泉網賽男單決賽，以3：6、6：3、7：5逆轉瑞士天王費德爾，抱走生涯首座千分級大師賽金盃，能從傳奇名將手中搶勝讓榮耀感加倍，賽後他更以「就像拿下大滿貫冠軍」形容奪冠的美好一刻。

25歲的提姆過去曾有2次挑戰千分級大師賽冠軍的機會，也有一次法網決賽經驗，都在擅長的紅土賽場，但都鎩羽而歸。

狂奔救球滑倒 手肘濺血

這次提姆再次叩關，碰上強敵費德爾，失掉首盤後重整旗鼓成功扳回一城。頑強意志成為提姆決勝階段最大武器，硬地球場上千里狂奔，甚至因救球滑倒手肘濺血，但多拍來回頻頻逼出費德爾失誤，在5：5僵局完成關鍵破發，最終連下2局，生涯第12座冠軍入袋，世界排名將升至新高第4位。

請繼續往下閱讀...

世界排名將升至第4

提姆笑捧金盃發表勝利宣言，「很榮幸與傳奇好手費德爾在重要的決賽交手。」他直呼奪勝感覺相當不真實，就像贏下最高榮耀的大滿貫冠軍，在致詞時還向偶像開起玩笑，「其實我沒資格恭喜你，畢竟你比我多拿了88座冠軍呢！」

費德爾連2年在印地安泉決賽失利，錯失生涯第101座冠軍，儘管結果不如人意，但37歲的他更看重的是場上發揮，他認為已達到預期的比賽內容，「我不會對結果失望，而是以正面態度面對一切，但如果我受傷了，我會誠實地告訴你我很難過。」

提姆#印地安泉#

費德爾

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/