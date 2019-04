遭聯合國矮化 劉柏君號召正名

聯合國女性權能署介紹劉柏君時,將台灣國籍附註為「中國一省」,她發文號召各界共同留言發聲,為台灣正名。(資料照,中央社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕上月在紐約聯合國總部領取「國際奧會女性與運動獎」的劉柏君,不滿台灣被矮化為中國一省,昨特地於臉書發文澄清,並號召各界到聯合國女性權能署(UN WOMEN)推特一篇關於她的文章中,共同留言發聲正名。

聯合國女性權能署以「台灣首位棒球女主審,在體壇爭取性別平權,獲得國際奧會女性與運動獎座」介紹劉柏君,國籍卻附註台灣為「中國一省」。劉柏君獲悉後回應,得獎深感榮幸,嚴正強調:「我是台灣人。」呼籲網友用實際行動提醒聯合國「台灣不是中國的一省,Taiwan is NOT a province of China」!現已獲得國內外友人熱烈回響。

請繼續往下閱讀...

39歲劉柏君是電視劇《通靈少女》原型人物,熱愛棒球的她,近年致力打破體壇性別障礙,曾獲選國內十大傑出女青年、2018年富比士雜誌「國際體壇最具影響力女性之一」,並赴美參與國務院「全球運動導師計畫」,日前更獲邀至聯合國領獎致詞,也首開我國先例。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/