兄弟不一樣》「本土先發投手」扮勝負轉運手

〔記者吳清正／台北報導〕中職各隊的先發投手戰力都非常倚重洋投，不過，如果本土先發也能有所表現，更能帶動戰績，目前本土先發勝投、局數前兩名的中信兄弟和統一獅，球隊戰績也是前兩名。

中信因為只用2名洋投，開季11場比賽，本土投手先發6場、投34局、拿下3勝都是最多，還沒有敗投紀錄；而這6場比賽，中信共拿下5勝，佔全隊8勝的53.3％，比洋投先發的5場3勝更高，成為戰績領先的關鍵。

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統一因瑞安季前受傷，開季也用了3名本土先發，投6場、3勝和中信並列第一，但多了2敗，統一也剛好比中信多2敗，投32.2局排名第2，這6場比賽獅隊拿下4勝。

戰績第3的富邦悍將，目前先發投手戰力全靠洋投撐場面，本土投手先發4場只投了11.2局，一勝難求吞下3敗，防禦率更高達11.57。雖然羅力本週將從傷兵名單復出，但若本土投手仍無法分擔先發工作，恐怕將大幅削弱競爭力。

Lamigo桃猿本土投手先發4場，雖然投球內容相當出色，戰績2勝1敗，但洋投仍承擔了3分之2的先發工作，在史博威、尼克斯表現衰退的情況下，戰績敬陪末座。

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