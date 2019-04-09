爛隊翻身! 籃網、魔術返季後賽

魔術富尼耶（右）灌籃得分，率隊擊敗綠衫軍重返季後賽。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網昨靠主力後衛D.羅素攻下20分、6籃板、6助攻，以108：96擊敗溜馬；魔術以116：108扳倒塞爾提克，兩軍各自鎖定東部第6、第7張季後賽門票。

D.羅素成為籃網重返季後賽的頭號功臣。（美聯社）

在前朝主力賈奈特、P.皮爾斯、J.強森、D.威廉斯相繼離隊後，籃網從2015-16賽季起，連3季不到30勝，成為其他隊進補勝場的最佳對象。在本季開打前，無人看好籃網能重返季後賽，自家球員卡羅說，「我在季前說，我們能晉級季後賽，別人一定覺得我瘋了。」

羅素上季飽受傷勢所擾，場均15.5分、5.2助攻及3.9籃板，被稱為潛力遭高估的新秀。如今，他儼然是籃網重返季後賽的頭號功臣，本季僅缺陣1場，場均21.1分、7助攻與3.9籃板，再加上這張季後賽門票，為角逐年度進步獎增添不少本錢。

請繼續往下閱讀...

魔術擺脫2012年「魔獸」豪爾德離隊，長達7年的低迷，本季場均失分106.5分，排名聯盟第5，強悍防守成為重返季後賽的最大關鍵。

至於東部季後賽最後一席由活塞、熱火、黃蜂爭奪，目前排名分部第8的活塞，近期吞4連敗，不過利多消息是，若黃蜂在所剩2戰再吞1敗，而底特律軍又奪1勝，便能吊車尾搭上季後 賽列車。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/