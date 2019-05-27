桃園奪U12少棒賽組隊權

桃園市在華南金控盃封王，同時拿下今年U12世界少棒錦標賽組隊權。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕華南金控盃少棒賽昨落幕，桃園市、台中市兩支少棒強權勢均力敵，鏖戰到突破僵局制7局才分勝負，桃園市7局上僅靠犧牲打搶下1分，但7局下後援投手黃天賜和隊友美技守備合力守成，幫助球隊5：4逆轉勝，拿下今年U12世界少棒錦標賽組隊權，7月底小國手們將在台南迎戰各國少棒強隊。

桃園市隊總教練李國強稱讚先發投手張耀允素質、條件都很好。（記者王藝菘攝）

擊敗台中 華南金控盃封王

桃園市繼LLB世界少棒錦標賽之後，再奪國家隊代表權，國手名單中除了桃園市自家球員，將自本屆盃賽各縣市隊伍遴選球員組成台灣隊，冠軍隊伍最多5人入選。桃園市隊總教練李國強說，遴選國手一定有遺珠，「入選國手，就希望他們為國家隊盡力，但無論有沒有選上，相信這次盃賽和冠軍戰逆轉勝的經驗，對他們未來生涯都有幫助。」

黃天賜後援守成奪MVP

桃園市先發投手張耀允4.1局失4分，接手的黃天賜以2.2局無失分關鍵好投拿下大會MVP，二壘手石晨廷、游擊手吳翊睿各貢獻1次美技守備，扛第4棒的蔡韋辰單場2打點，可說人人關鍵。

李國強說，冠軍戰關鍵是黃天賜後援有功，但他要特別誇先發投手張耀允：「他的素質、條件都很好，但對自己沒自信，我告訴他，他其實可以，也有能力繼續走棒球路。」

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季軍戰則是南投縣11：3擊敗高雄市勝出，南投縣總教練紀俊麟說，小球員臨場發生的問題相對較少，加上3局下6分大局帶起氣勢。紀俊麟說：「這次選上的國手，應該是南投地區首批少棒國手，希望讓外界看到南投的人才，也藉比賽強度刺激小朋友成長。」

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