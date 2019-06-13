1200安M3 林泓育今衝紀錄

林泓育棒子火熱，已連5場複數安打，今有機會達成生涯1200安里程碑。（記者陳志曲攝）

近5場敲出12支安打

〔記者吳清正／新北報導〕桃猿林泓育棒子火熱，已連5場複數安打，包括2次單場3安打猛打賞，若今天再演出猛打賞，將達成生涯1200安里程碑。

林泓育最近5場比賽打出12支安打，生涯安打數來到1197，將成為中職史上第13個、現役第8個1200安球員。他目前打擊率0.374領先全聯盟，70支安打排名第2，只比隊友藍寅倫少1支，11支全壘打和40分打點都是第3，打出全方位的成績。

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打擊率0.374 攻佔聯盟第1

林泓育曾在2011年贏得全壘打王、2次打點王（2011、16），是否會特別想要沒拿過的打擊王和安打王？他表示，他不會特別想要那些個人獎，或許是從小當捕手的關係，總覺得和大家一起完成奪冠的目標才是最重要的，否則拿再多個人獎還是會感到遺憾。

林泓育前兩年以指定打擊為主，今年回歸捕手，上半季還沒打完已蹲捕31場，超過前兩年的總和。一般都認為捕手工作繁重，可能影響打擊，他卻認為今年打擊發揮得很全面，反而得力於蹲捕很累。

林泓育表示，因為一直蹲捕身體感到很疲累，沒有辦法像以前隨心所欲揮棒，在每次打擊前都要先觀察場上狀況，先想好要怎麼打，得到很好的結果，有點像是意外的收穫，雖然蹲捕很累，只要球隊需要還是會全力以赴。

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