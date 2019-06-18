殷仔萌兒爆料 「爸爸愛看電視」

柳賢振昨繳出7局好投。（今日美國）

美父親節 大聯盟很有愛

韓媒也分享柳賢振父子故事。（取自網路）

陳偉殷分享兒子送的父親節禮物，搞笑留言：「原來我長這樣。」（取自陳偉殷IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨天是美國父親節，兩大亞洲左投陳偉殷、柳賢振都出賽，也各有溫馨的父親節故事。

皇家捕手馬度納多在父親節繫上可愛藍色領帶。（美聯社）

各國父親節的日子不同，台灣是8月8日，南韓是5月8日過「父母節」，美國、日本等國家則在6月的第3個星期日過節；大聯盟昨就歡度父親節，皇家捕手馬度納多還在他的捕手護具上，加上可愛的藍色領帶，相當吸睛。

殷仔對海盜1局 10球解決3人次

馬林魚的陳偉殷昨對海盜第9局登板，只花10球就讓對方3上3下，防禦率降至7，可惜馬林魚9局下反攻無效，4：5落敗，以25勝44敗在國聯東區墊底。

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但配合父親節，殷仔分享溫馨的父子互動，在社群媒體公開兩個寶貝兒子送自己的禮物。看了兒子的塗鴉和留言，殷仔搞笑留下：「原來我長這樣。」還對兒子說他「愛看電視」這點不滿意，反駁：「我哪有那麼愛看電視。」

道奇柳賢振則進行本季第14場先發，對小熊繳出7局只失2分非責失分的好投，但他在平手時退場，道奇雖以3：2險勝，他仍與本季第10勝擦肩而過。不過防禦率下修至1.26，依舊傲視大聯盟。

韓媒分享柳賢振父子傳承

韓媒也分享柳賢振和父親柳在天的故事，指柳賢振昨役遵守了父親「不要讓打者四壞球上壘」的建議。柳在天從柳賢振小學四年級開始協助他訓練，並告訴兒子：「就算被打全壘打也沒關係，因為那是你的責任，但如果讓對方靠四壞球上壘，讓野手的負擔加重，那就不好了。」

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