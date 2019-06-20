克蕭7局好投 本季首場無失分

道奇隊投手克蕭先發出戰巨人隊，7局只被擊出3支安打，投出本季第1場無失分的比賽。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕道奇隊王牌投手克蕭先發7局只被擊出3支安打，投出本季第1場無失分的比賽，以9：0大勝巨人隊，用好投慶祝他無安打比賽的5週年紀念日。

2014年26歲的克蕭對洛磯隊投出無安打比賽，三振15名打者，當時的隊友已經沒有人在道奇隊，更有5人退休，時移事易，讓現在31歲、已經有2個小孩的克蕭感觸良多。

克蕭表示：「這似乎並不是很久以前，但是當你回想之間發生的事，真的像是非常漫長，職棒生涯過得很快，一眨眼之間你就變成了前球員，我試著不去想太多，但真的是時光飛逝。」

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當被問到是否對自己打到現在引以為傲，克蕭說：「堅持一直是我在棒球界所尊敬的事，在最近幾年多次進入傷兵名單後，希望我還能做得更好，現在我感覺狀況很好，希望可以一直持續下去。」

克蕭春訓時出現左肩不適，錯過球季前3週，復出後表現非常穩定，先發12場有11場投出優質內容，昨天首度無失分後，戰績7勝1敗，防禦率2.85也進入國聯前10名。道奇隊總教練羅伯茲表示：「他就是想要有效率地拿下出局數，看他投球很開心。」

自打球打臉 薛哲鼻受傷

國民隊王牌投手薛哲卻流年不利，昨賽前進行觸擊練習時被自打球打臉，造成鼻子受傷流血，所幸電腦斷層掃描結果沒有腦震盪的情形。薛哲原定今天對費城人隊雙重賽的晚場先發，意外發生後，國民隊已將該場預告先發投手撤下，薛哲則改在台灣時間週五登板。

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