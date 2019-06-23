陳又瑋「返校」訓練營 難忘豪哥細心

台灣師大後衛陳又瑋將擔任「林書豪訓練營」助教。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「2019國泰夢想豪小子林書豪訓練營」北區徵選會昨在台北實踐大學登場，將在訓練營擔任助教的台灣師大後衛陳又瑋，特別親自為小球員們示範，回憶小時候參加營隊，接受「豪哥」的指導，陳又瑋說：「覺得很不可思議，可以看到NBA球員，最想向他學習投籃。」

劉孟竹帶著兒子劉衡觀摩徵選會。（記者粘藐云攝）

今年拿下UBA新人王的陳又瑋，曾在2012年參與林書豪訓練營，他說：「林書豪很細心，不是只在一旁看大家練習，而是會親自走到你身旁指導 。」

歷經一年的大學籃球洗禮，陳又瑋認為在防守上進步較多，若能加強穩定性會更好。今年沒能入選台灣白隊參與瓊斯盃，讓他有些失落，「進白隊是現階段目標，沒選上有些可惜，明年也會盡力表現，希望能獲選。」

請繼續往下閱讀...

劉孟竹愛子拚美國夢

未來若有機會，陳又瑋也想舉辦自己的訓練營，「這是小朋友很棒的生活體驗，不只學習籃球技巧，營隊會一起住宿，生活管理也很重要。」喜歡小朋友的他，自認和小孩互動沒問題，並開玩笑地說：「這也是訓練耐心的機會。」

健行科大總教練劉孟竹昨也帶著愛子劉衡到場觀摩，雖然劉衡才要升小二，還不符合參加資格，但在爸爸指導下，打起球來有模有樣，劉孟竹笑說：「游泳、足球、籃球我都讓他嘗試，但爸爸的私心還是想讓兒子打籃球。」相當懂事的劉衡最想和旅外好手林庭謙學習，「以後我也想到美國打球、唸書。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法