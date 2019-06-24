台美混血大物 響尾蛇砸逾億元網羅

響尾蛇簽下選秀首輪選進台美混血大物卡洛爾（右2），並安排他和父母、家人前天參觀主場。（取自卡洛爾IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕除了昨天簽下台灣好手林家正外，響尾蛇日前已和18歲首輪外野大物卡洛爾（Corbin Carroll）完成簽約，簽約金達370萬美元（約1.16億台幣），且他的母親來自台灣，台、美混血的背景也很突出。

卡洛爾母親來自台灣

響尾蛇在今年選秀選進45名球員，在20日已宣布完成前2輪新秀在內共21名球員合約，其他像是昨天簽約的林家正，則會陸續公布在球隊官網的「交易（Transactions）」中。官網報導，響尾蛇以374萬5500美元簽下首輪16順位加盟的卡洛爾，第2輪26順位加盟的投手沃爾斯頓則為245萬美元，但數字並未獲得球團證實。

據美媒報導，卡洛爾的母親來自台灣，後來移居路易斯安那州，父親則為美國人，在華盛頓大學工作。儘管身高才175公分、體重80公斤，但卡洛爾的力量驚人，在所屬湖濱高中今年出賽23場繳出5成40打擊率，19支長打中包含9發全壘打，更獲《棒球美國》評價為今年選秀中的最佳防守外野手及第2佳打者。

請繼續往下閱讀...

此外，卡洛爾前天也到響尾蛇主場參觀，並拿著外野手蘇薩送他的球棒進行打擊練習。卡洛爾說：「有點緊張，但打了幾次之後，心情變得超平靜，感覺很棒。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法