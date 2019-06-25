就在今天！猿拚季冠5連霸

猿隊菜鳥投手翁瑋均。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿近期勢如破竹，連同上週4場主場補賽全勝，打下7連勝，封王魔術數字M2，今天作客台南只要不輸統一獅，加上悍將在洲際敗給兄弟，桃猿即可連續5個半季奪下季冠軍。

獅隊投手江辰晏今先發。（資料照）

猿、獅推出本土投手對決，猿隊菜鳥投手翁瑋均上半季末表現不穩，但迎戰獅隊拿下2勝。獅隊左投江辰晏近年來進步有目共睹，不過今年面對猿隊出賽3場，防禦率高達9.00，和平均防禦率4.42相去甚遠。

悍將想爭冠 僅一線生機

對悍將來說，逆勢封王仍有一絲機會，除了接下來必須5戰全勝，也要寄託猿隊全敗才能出線，堪稱「不可能的任務」。兄弟今天在洲際球場推出萊福力迎接來訪的悍將，悍將則以伍鐸應戰。

猿隊今年將挑戰隊史首度三連霸，前兩年他們都連奪上、下半季冠軍，在台灣大賽先擁有保送1勝的優勢。今年上半季若猿隊再封王，將是連續5個半季奪冠。

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恰恰引退儀式 7/24開賣

中信兄弟昨公布下半季主題日活動及售票資訊，其中9月28日至9月29日「CHIAllenge彭政閔引退儀式」將於7月24日（週三）在中信兄弟售票網開放「2019中信兄弟Fans Club會員」優先搶購；彭政閔目前在二軍養傷，下半季才會出賽。

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