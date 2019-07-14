近本光司完全打擊 央聯20安吐怨氣

近本光司日職明星賽第2戰繳出完全打擊，為賽史第二人。 （產經新聞提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日職明星賽第2戰昨移師阪神虎主場甲子園球場，回到自家主場，阪神球員原口文仁、梅野隆太郎都開轟，擔任開路先鋒的新秀近本光司更以完全打擊搶走風采，央聯全場狂掃20支安打，以11：3大勝洋聯，中止對戰5連敗。

以快腿著稱的近本光司是阪神虎去年第一指名，今年漸漸卡位開路先鋒，明星賽前跑出19次盜壘。昨擔任央聯開路先鋒，首局就從山岡泰輔手中開轟，隨後3打席繳出兩支二壘打、1支一壘打，7局下把握機會，一棒擊出直擊左外野方向深遠安打，途中源田壯亮轉傳、三壘手松田宣浩接球都有些瑕疵，紀錄上仍記為三壘打。

明星賽史上第二人

近本成為日職明星賽締造完全打擊史上第2人，前一位是1992年古田敦也。賽後他笑說，能完成紀錄，對手或許也有幫忙，至於紀念球想送給來看球賽的父母親。

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曾因治療大腸癌脫離戰線的原口文仁，復出之路頗勵志，前天明星賽首戰他代打開轟但無法擊敗洋聯，昨擔任先發指定打擊又擊出全壘打，梅野隆太郎、鈴木誠也也分別開轟，央聯昨晚一吐怨氣。

日職明星賽兩軍打得認真，但也有插曲，5局時下起大雨，火腿明星西川遙輝竟準備好摺疊傘，守備時就把傘放在球褲口袋，球場響起養樂多的應援曲時，傘又變成西川的加油道具，和球迷一起應援，相當逗趣。

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