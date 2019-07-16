自由充電站》大理、南英簡介

大理高中棒球隊。（資料照，記者陳志曲攝）

張勝翔從台北大理青少棒，南漂到南英青棒來圓夢，《自由體育》也帶各位讀者了解兩所學校的棒球隊歷史。

大理高中 朱育賢母校

該校創立於民國57年，民國87年改制為「台北市立大理高級中學」，並保留國中部。青少棒成軍較早，在民國81年開始推動，遭父親反對打棒球的張勝翔就是104學年度國中棒球聯賽硬式組的成員，目前出身大理的職棒現役球員包括統一獅投手林其緯、桃猿梁家榮等人。

請繼續往下閱讀...

高中部棒球隊則於民國87年成軍，還在民國88、89年連兩年獲台北市三級學生棒球賽季軍，但因遭鄰近縣市挖角，青棒隊一度因收不到國中部直升球員暫停運作，直到民國94年才重返戰場。大理青棒至今培育出4名職棒球員，包括今年締造中職半季最多轟的桃猿強打朱育賢。

南英青棒 國手級搖籃

創校逾百年的南英商工，青棒隊民國41年正式成軍，是國內知名傳統棒球名校，由資深教頭陳献榮領軍，他在民國82年就執教，至今已邁入第27個年頭，培育出郭泓志、胡金龍、林益全、林泓育、鄭凱文、林哲瑄、郭嚴文等無數國手級球員。

結算至去年畢業球員，出身南英的職棒球員超過60人，今年中職選秀首輪獲選球員，獅隊和猿隊就分別用第1指名挑選來自南英的林安可、蘇俊璋。（記者倪婉君）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法