中國信託女子公開賽》職業業餘配對賽 募千萬助棒壇

中信女子公開賽昨舉行職業業餘配對賽，共募得1000萬元善款。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019中國信託女子公開賽明於林口高爾夫球場點燃戰火，中國信託銀行特別於昨天舉行「職業業餘配對賽」，邀請貴賓與選手共襄盛舉，台灣高球好手謝瑀玲和石昱婷現身力挺。這場慈善賽事共募得1000萬元，全數用來協助推動中信慈善基金會「愛接棒計畫」，資助全台灣23支少棒及青少棒球隊，為棒壇培育更多生力軍。

本屆「職業業餘配對賽」邀請中信慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託銀行董事長童兆勤等貴賓出席，中信長期培育的高球女將謝瑀玲和石昱婷也同場獻愛，現場開球儀式推動巨型高爾夫球，秀出「堅持信仰、成就夢想」高球公益理念，盼為台灣高球選手圓夢。

石昱婷表示，非常開心能和中信協力做公益，也很認同中信慈善基金會對公益回饋的堅持與努力，為需要幫助的孩子們盡一份心力。中信過去7年攜手球員和貴賓投入的公益善款已逾8500萬元。

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昨天的比賽依成績捐款，共募集1000萬元。此外，延伸中信公益傳統，晚宴特別播放「你，就是可以逆轉人生」影片，描述單親媽媽陳籹穌全身只剩500元時，加入「信扶專案」改變滷味行銷方式，翻轉人生的故事。

明天比賽將接續登場，謝瑀玲、石昱婷、陳靜慈及去年贏得業餘冠軍的侯羽薔都將參戰，共108位女將角逐后冠，爭取總獎金500萬元、冠軍100萬元的殊榮，球迷可在賽事期間持門票票根兌換券，到現場兌換由信扶專案輔導家長製作的冷泡茶、小點心，看好手揮桿競技，同時也能享受美食。

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