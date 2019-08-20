首場完投完封勝 菊池追平建仔

日籍左投菊池雄星昨以96球投完9局無失分拿下大聯盟生涯首場完投完封勝。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕28歲的日籍左投菊池雄星昨繳出旅美代表作，以96球投完9局無失分，拿下大聯盟生涯首場完投完封勝，成為繼道奇柳賢振、洋基田中將大之後第3位本季收下完封勝的亞洲投手；台灣投手過去僅有王建民在2006年投出1場完投完封勝。

王建民曾在2006年於洋基時期拿下完投完封勝。（資料照）

水手隊菊池雄星（右）拿下首場完投完封勝，與隊友擊掌慶祝。（今日美國）

「我覺得過去幾場先發大概是想太多了。」菊池雄星過去14場先發繳出1勝7敗、防禦率7.50，表現不如球團期待。在跟投手教練及隊友討論過後，菊池昨簡化投球動作、加快投球速度，最重要的是在投手丘上放輕鬆，結果收到奇效。

菊池只用不到100球就投完全場，只被敲出2支安打，並送出8次三振，率隊7：0擊敗藍鳥，拿下本季第5勝，也是自6月24日以來的久違勝投。「我覺得自己今天找到了一些東西，明天又是新的一天，必須確保記住這場的感覺，並且能好好結束今年球季。」

水手打線也很捧場，用包括4轟在內的11支安打相挺，其中擔任捕手的墨菲也開轟，昨役是他本季第8度和菊池搭配。水手教頭瑟維斯則對於菊池的天分並不意外，「他有能力投出像這樣的內容，雖然過程中會遇到起伏，但其他人也一樣，我非常替他開心，也以他為榮。」

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野茂9場 亞投之冠

目前在大聯盟擁有最多完封勝的亞洲投手，是日籍野茂英雄的9場，田中將大的4場則是現役最多，菊池在日職有過7場完封，昨役是他在大聯盟的第1步。

台灣投手只有王建民曾在2006年7月29日於洋基時期拿下完投完封勝，且生涯累計4場完投，馬林魚的陳偉殷大聯盟生涯至今59勝，但尚未完投過。

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