悍將、兄弟爭霸 今明最關鍵

中職全年度戰績

前言：下半季賽事剩下最後兩週，態勢形成中信兄弟與富邦悍將爭冠，由於兩隊差距僅有1.5場，今、明兩天在新莊棒球場的2連戰相當關鍵，兄弟若能全勝，繼2016年上半季再拿季冠軍的形勢大好；悍將若能全勝，下半季首位再次「換人坐坐看」，戰線可能拉長到月底在洲際的彭政閔引退賽。（記者徐正揚）

富邦悍將靠9月打出逾7成的超高勝率，全年戰績超越Lamigo桃猿站上首位。陣中砲手林益全除了助隊爭下半季冠軍外，也有搶全壘打王的機會。（資料照）

悍將搶季冠有優勢 本週5戰都在新莊

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將靠9月打出逾7成的超高勝率，不僅全年戰績超越Lamigo桃猿站上首位，下半季戰績也緊咬中信兄弟，由於本週5場都在新莊以逸待勞，若能延續主場7連勝的氣勢，可望拿下易主3年來首座季冠軍。

全年戰績超越猿 站上首位

悍將下半季開季雖以8勝2敗率先獨走，打完8月卻以19勝19敗的平盤退居第3，靠9月重整旗鼓打出8勝3敗，全年戰績「超車」桃猿1.5場，下半季戰績也只落後兄弟1.5場，上週更達成易主3年來首次在3連戰橫掃桃猿。

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悍將下半季能展現爭冠能力，根基是主場戰績19勝6敗，本季在新莊36勝優於桃猿在桃園35勝，有機會中止桃猿自2013年起連續6季主場最多勝，甚至繼2012年統一獅、2017-18年桃猿後，寫下中職第4次、第3隊單季主場40勝。

悍將在9月連續4週都從週二打起，取得操作洋將「投1休4」的絕佳空間，上週雖因羅力請假返美動用第5號先發，最後兩週的關鍵期都只用4位先發即可，投手戰力的變數是四隊最小，本週由班華德打頭陣，下週由王牌羅力壓軸。

悍將今、明兩天若在新莊連勝兄弟，將自8月8日後重登下半季戰績首位，直取易主3年來首座季冠軍本錢大增，即便最後仍由兄弟封王，要拚總冠軍還有第二條路，就是守住全年勝率第1，連續2年拿外卡打季後賽。

中職於2009年修改賽制，若全年勝率第1的球隊未取得上、下半季任一季冠軍，將與全年勝率較低的季冠軍，先打5戰3勝制的季後挑戰賽，過去僅統一獅在2007年曾發生過1次。

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