九太三分雨驅鬼 今與璞園爭冠

後衛陳懷安組織力好，九太後場戰力升級。（大會提供）

〔記者廖聿偉／花蓮報導〕2019年觀護盃籃球邀請賽小組賽最終日，九太科技與泰國莫諾吸血鬼對決爭取A組第一；九太全場轟進12記三分彈，最多領先達17分，終場86：81獲勝。今天下午3點將與璞園爭冠。

蔣淯安轟18分，帶領台啤鎖勝。（大會提供）

吸血鬼於末節中段拉出15：0的猛攻，一度追到僅2分落後，但總教練厄雷普抗議判決，失控衝進場中與裁判理論，吞下技術犯規，九太獲得4次罰球，命中3球，穩住勝果。

九太教頭劉嘉發速度戰奏教，今將與璞園爭冠。（大會提供）

教頭速度戰奏效

九太科技暌違15年重返SBL，並改由劉嘉發執教。他強調速度戰，並鼓勵球員大量出手，在本次觀護盃收到成效，包括中鋒吳怡斌、新秀陳懷安和于煥亞都有明顯的進步。

莫諾吸血鬼是上季ABL亞軍，陣中擁有多名洋將和混血球員，實力堅強，昨卻爆冷遭九太擊潰。劉嘉發表示，「球員展現出高抗壓性和旺盛的求勝心，是獲勝的主因。我對本土球員的磨合很滿意，希望能一舉拿下冠軍。」

九太今夏在選秀會補進後衛陳懷安，後場戰力再升級，陣中後衛群于煥亞、李愷諺和柯旻豪各有所長。劉嘉發認為，「當初決定選陳懷安，就是看中他的組織能力和未來性，只要加以磨練，絕對能在新球季佔有一席之地。而多類型的後衛，讓我們能應付各種比賽，是新球季的優勢。」

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台啤今爭第三名

另一場賽事，台啤為了爭取分組第二，必須贏23分以上才能晉級季軍戰；昨全隊卯足全力，後衛蔣淯安轟下18分，全隊5人得分上雙，終場85：59擊敗晧宇國際，今天下午1點將與莫諾吸血鬼爭取第3名。

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