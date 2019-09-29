夢想家艱辛開胡 年齡斷層藏憂

田壘左腳踝傷勢好轉，出賽22分、進帳8分。（大會提供）

〔記者廖聿偉／花蓮報導〕衛冕軍寶島夢想家本屆在觀護盃苦吞三連敗，昨艱辛開胡，碰上可用之兵僅6人的美國洛杉磯海灣仍陷入苦戰，直到末節對手體力耗盡才拉開領先差距，終場以94：83獲勝。

夢想家連霸失利，本屆戰績1勝3敗，只能打7、8名排名賽，田壘直言，「洋將戰力比去年低一個檔次，加上本土球員仍在適應新的體系，自然敗多勝少。」

夢想家本季由前加拿大NBL年度最佳教練朱利斯執掌兵符，並且重金網羅昔日台灣隊國手楊敬敏和張宗憲，與李學林、田壘和陳世念等「黃金世代」球員聚首，但年齡斷層的問題，在本屆觀護盃一覽無遺。

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夢想家的「黃金陣容」楊敬敏、李學林、田壘和陳世念都已超過35歲，全隊僅張宗憲30歲，正值球技顛峰期，其餘年輕本土球員平均年齡都在25歲左右，先發老化與板凳經驗和實力不足，都成為致命傷。楊敬敏也坦言，「我們還在磨合中。」

田壘此役出賽22分鐘，進帳8分、3籃板，逐漸擺脫傷痛低潮，他透露，「今年左腳踝疼痛消減很多，活動力也比以前好，很久沒有打超過20分鐘，真的有點喘。」

夢想家在A組排名第4，今早9點將對上皓宇國際，爭取第7名。田壘笑說，「上一次打這麼早的比賽應該是國中吧！對球員的精神和體能是很大的考驗。」

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