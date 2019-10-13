2小時內跑完馬拉松 基普喬蓋︰像首位登月球人類

肯亞名將基普喬蓋昨以1小時59分40.2秒衝抵42.195公里終點線，奠定全新里程碑。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2小時內跑完全程馬拉松！這項原本是不可能的任務，肯亞名將基普喬蓋昨用雙腿完成了。當他以1小時59分40.2秒衝抵42.195公里終點線，已奠定全新里程碑，「我像是第一個登上月球的人類一樣。」

現年34歲的基普喬蓋，是2016年里約奧運男子馬拉松金牌，被譽為「最強跑者」的他，在完善籌備訓練、總計多達41人配速團協助下締造新猷。2年前他參與Nike Breaking2活動，當時成績2小時25秒，已差點突破難以跨越的「2字頭障礙」；去年柏林馬拉松，他更拚出2小時1分39秒的世界紀錄。

打破人類屏障 繼續挑戰極限

「雖然我還不知道極限在哪裡，但我會勇敢前行。」如今基普喬蓋於奧地利維也納普拉特公園挑戰「INEOS 1：59」計畫，在前導車帶領、7名配速員輪班陪跑下，汲取經驗的他穩健奔馳，最終一舉突破關卡，受到現場民眾高聲歡呼，榮膺首位2小時內全馬達標傳奇。

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「雖然打破2小時人類屏障，但我會用更開放的心態來看待，今天的勝利，將會激發後代人們去做更偉大的夢想。」儘管現場環境與條件有別一般認證賽事，無法列入正式紀錄，基普喬蓋仍自豪地說：「柏林是我創下世界紀錄的城市，維也納則是完成歷史的城市。」肯亞總統甘耶達也以基普喬蓋為榮，「恭喜你，成功做到並且創造歷史，讓肯亞深感驕傲。」

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