再搶東奧門票 3伏兵拚6搶1

誰搶2020東京奧運最後2張門票

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界12強棒球賽台灣拿下第5名，力拚東京奧運門票只能寄望明年6搶1資格賽，不過台灣並非沒收穫，原本不被看好的高宇杰、王威晨、王躍霖強勢竄起，6搶1多了幾名可用之兵，王威晨昨更獲選本屆12強賽最佳三壘手，新一代國家隊值得期待。

王躍霖（資料照）

高宇杰（資料照）

王威晨（資料照）

22歲高宇杰去年季中加盟中信兄弟，今年上半季尾聲才升一軍，即使盜壘阻殺率達6成，但職棒經驗尚淺，當捕手金手套林祐樂被擠出國家隊，高宇杰留在28人名單就出現許多雜音，認為捕手選材欠思量。

結果高宇杰很爭氣，複賽對南韓、澳洲都敲出關鍵安打，打擊率4成44高居全隊第一，配球、引導投手、蹲捕抓盜稱職，攻守俱佳。征戰12強賽讓大家看到高宇杰無限潛能，6搶1絕對有資格扛台灣主戰捕手重擔。

王威晨首次打一級國際賽事，原被視為新科打擊王和台灣大賽MVP林立的三壘替補，首戰波多黎各，台灣隊先發名單第一棒、三壘填上王威晨名字，當時就有不少球迷質疑他是否夠格。

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拋開外界不信任眼光，12強賽王威晨不但場場先發，且攻守端表現亮眼，7安、3打點、得4分皆為陣中最多（含並列），打擊率2成80居全隊第四，三壘守備零失誤，也把林立擠到二壘防區。

王躍霖旅美時期是國家隊常客，2014年仁川亞運被南韓打爆便陷入嚴重低潮，球速一度不到140公里，後來在中職找回昔日身手，不過去年防禦率7.11、今年4.47都不算理想，列入國手名單引發熱議。

12強賽集訓期間，教練王建民指導王躍霖運用下半身力量投球，收到不錯成效，出賽4場，3.2局未失分、飆5K，稱職扮演牛棚要角，相隔5年再戰國際賽有了甜美果實。當初很多不看好王躍霖的球迷，12強賽結束紛紛在網路向他「道歉」。

此外，野手林立和岳東華也都體驗到難得的一級國際賽強度，有助於個人球技精進和累積國際賽經驗。

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