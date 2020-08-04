東奧模擬賽》「天王大戰」奪金 小天：是個sign

周天成在「天王大戰」中擊敗王子維奪金，3戰全勝的他表示，模擬賽強度和國際賽差不多。 （國訓中心提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕男單世界排名第2的周天成，昨在模擬東京奧運對抗賽的「天王大戰」中，以21：19、15：21、21：17力退王子維，奪下男單金牌，王子維則以2勝1負獲第2。

王子維在決勝局一度領先，最終卻未能力守，開玩笑說：「真的氣死我了！」 （國訓中心提供）

連戰3場 強度像打國際賽

周天成在這次模擬賽先後擊敗蘇力揚、陳孝承及王子維，他表示，這3場比賽強度和國際賽差不多，跟隊內比賽狀況不太一樣。

雖然只是模擬賽金牌，但周天成笑說：「這是個sign！」他回憶自己生涯首面國際賽金牌是2012年加拿大公開賽，當時物理治療師高敏珊在賽前送給他一塊金牌巧克力，這份祝福讓他如願封王，因此他認為這次模擬賽奪金是個好兆頭。

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錯失決勝局 王子維「氣死了」

王子維在國際賽碰上周天成，戰績為0勝7敗，這次在家比賽又無緣扳回一城，他開玩笑說：「真的氣死我了！」其實他昨天有獲勝機會，尤其決勝局一度以9：4領先，卻沒能把握，他說：「有幾球可以有更好的處理方式，真的很可惜。」

不過王子維認為，這次交手，感受到自己的進步，不像以往總是處於被動狀態，節奏被周天成帶著走，彼此對戰也讓他累積更多經驗值。

由於疫情仍舊嚴峻，在國際賽都取消的情況下，王子維將參與8月18日開打的第2次全國排名賽，但只報名雙打和混雙，成為一大亮點，「可以培養比賽的感覺，會抱持著衝擊的心態，好好準備。」

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