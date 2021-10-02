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首曝抗癌2年備戰奧運 陳念琴鼓勵癌友永不放棄

2021/10/02 05:30

東京奧運拳擊國手陳念琴昨天在臉書吐露藏在心中2年多的抗癌歷程。（圖：取自陳念琴臉書）

化療、掉髮、無力

訓練到想吐

〔記者洪美秀、粘藐云／綜合報導〕東京奧運拳擊國手陳念琴，昨天在臉書吐露藏在心中2年多的抗癌歷程，她自述在巔峰期發現罹癌，歷經化療、掉髮、無食慾及無法訓練，在教練、國訓中心協助、陪伴與自己不放棄，得以抗癌成功，昨她首度公開過去2年對抗淋巴癌參加奧運的歷程，希望能以此鼓勵正在對抗病魔的朋友。

「今天是我罹患何杰金氏淋巴癌的第16次回診，經歷8次的化療，將近2年的抗癌過程，讓我在備戰這次的奧運更加艱辛」陳念琴說，2019年6月被診斷出罹癌，當時奧運尚未延期，再半年就要參加奧運，位居69公斤量級世界排名第1、身心正處巔峰狀態，即使生性樂觀，負面情緒仍湧上心頭，甚至想先拚完奧運再治療。

但在教練、醫師及防護團隊的鼓勵下，她選擇面對，化療帶來的不適常全身沒力，連手都舉不太起來，訓練到一半想吐，幾乎只能吃白土司培養體力，因嚴重掉髮還訂製假髮遮掩；直到去年底，癌細胞逐漸全部消失，如今只要定期回診追蹤，能以健康的身體再次挑戰奧運擂台，對她來說是莫大的奇蹟。

成功抗癌

感謝所有幫過她的人

陳念琴在貼文中感謝所有幫助過她的人，包括體育署副署長洪志昌、國家訓練中心執行長、副執行長、王銘崇醫師、林聖章醫師、周文毅醫師、沈靜茹醫師以及國家訓練中心醫療團隊，這兩年從檢查到治療吃了不少苦頭，每次白血球下降時身體出現狀況，感謝林醫師立即補充營養。陳念琴每次做完治療，都經由林聖章醫師針對身體狀況提供營養補充品和協助維持體能。

陳念琴也感謝上天的安排，因奧運延期1年，讓她有時間接受治療後重返舞台，奧運第5名是天主給她最美的禮物。

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