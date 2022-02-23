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P LG》嗆聲呂政儒 班奈特「投」名狀

2022/02/23 05:30

呂政儒（高雄鋼鐵人提供）

最快3月5日亮相

2013年NBA選秀狀元班奈特，昨向高雄鋼鐵人報到，隨即前往球場練投。 （高雄鋼鐵人提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕備受矚目的P LG高雄鋼鐵人新洋將2013年NBA選秀狀元班奈特，已結束隔離並投入訓練，最快3月5日作客新竹縣體育館挑戰新竹攻城獅之戰就可亮相，但仍要看主帥貝瑞的最終決定。

目前以4勝9敗名列聯盟第5的鋼鐵人，補強動作頻頻，不僅簽下班奈特，又網羅「台灣LBJ」周儀翔，展現挑戰季後賽門票的決心。不過，鋼鐵人陷入傷兵潮，隊長呂政儒練球時傷到手指，預計休養1個月，完整陣容得到4月才能合體。

自詡投籃也很準

班奈特結束隔離就直奔主場鳳山體育館練投，想在台灣打出好表現的企圖心表露無遺。值得一提的是，班奈特已看過球隊比賽影片，對每位隊友瞭若指掌，並點名呂政儒，很欣賞他的精準投籃及場上拚勁，還開玩笑表示，「我的投籃也很準。」

呂︰盼融入球隊

被台灣籃壇首位NBA選秀狀元點名，呂政儒透露，看過班奈特比賽影片，看得出他身體素質出色，打球生猛有力，具備不錯的三分線能力，希望他能融入球隊。

首場遇好友辛巴

配合台灣男籃出征世界盃資格賽，PLG本週並未安排賽事，將在3月5日重燃戰火，鋼鐵人當天前往攻城獅主場踢館，班奈特有望和熟識的攻城獅洋將辛巴同場較勁。

鋼鐵人球團表示，初估班奈特最快對攻城獅之戰上陣，但決定權還是交由主帥貝瑞，他會視班奈特的訓練狀況決定初登場時間。

有趣的是，班奈特來台後迎來「地震初體驗」，他當時在防疫旅館，地震來時以為有人推床，讓他十分害怕，後來才意識到這是地震，還特地打電話向辛巴求證，顯見兩人交情匪淺。

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