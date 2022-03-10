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停機302天 張志豪敲安劃地盤

2022/03/10 05:30

岳政華在春訓表現活躍，將和張志豪競爭中外野位置。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰、龔乃玠／綜合報導〕去年5月，中信兄弟張志豪在比賽中因揮棒導致手肘韌帶撕裂，兩個月治療後決定動刀。昨中信兄弟兵分兩路、都迎戰統一獅，張志豪在園區組擔任指定打擊，首打席就敲安，這是他暌違302天後再次上場實戰，最終雙方5：5握手言和。

兄弟張志豪暌違302天首度實戰，首打席就敲安。（中信兄弟提供）

張志豪打了兩打席後退場休息，安打和三振各1次。賽後，張志豪坦言：「畢竟許久沒正式上場了，打擊前會緊張。不過，上去就是看球、揮棒，就要馬上調整感覺，要找出缺失，沒有心思再去想心情。」

開刀後首度實戰 仍會緊張

雖然首打席就敲安，張志豪仍表示有許多要調整，包含適應投手投球的速度感，「算是開刀完之後首度實戰，之前只有打擊練習，還要再找比賽感覺。手肘是被我自己揮棒弄斷的，所以要想辦法克服，守備則無太大問題。」

去年中信兄弟一償宿願奪冠，張志豪卻被迫缺陣。新人年2010年就拿過冠軍的張志豪，這一冠等了11年，卻沒能在台灣大賽幫助球隊，讓他開心之餘帶點遺憾。張志豪同時中斷連續4季單季20轟紀錄，今年若「完全體」復出，對衛冕軍火力是大大加分。

面臨岳政華競爭中外野

不過，張志豪卻得面對小老弟挑戰，岳政華近日在春訓活躍，競爭中外野，總教練林威助昨在台南球場賽前表示，張志豪進度看起來比較慢，「這（中外野）也是個位置，看有沒有辦法去爭取。」他說，岳政華揮棒速度有變好，雖然揮棒上仍有地方要修正，目前算是有看到好東西。

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