PLG》新巨塔首戰出包 夢想家照樣止敗

夢想家揚科維奇初亮相就遭裁判趕出場。（記者廖耀東攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+台新夢想家的新洋將揚科維奇昨首度登場卻提早被趕出場，但全隊眾志成城，6人得分達雙位數，林俊吉攻下20分，終場97：74痛宰新竹街口攻城獅，中止2連敗。

新竹攻城獅高國豪與夢想家新洋將揚科維奇發生肢體衝突，雙雙被判罰出場。（記者廖耀東攝）

揚科維奇爆衝突 同高國豪判出場、禁賽

身高211公分長人揚科維奇昨開賽就展開能切、能投的本領，首節攻下11分，但次節得分停滯，第2節剩下1.3秒時還為了阻擋高國豪快攻，兩人倒地後纏在一塊，揚科維奇用腳夾住高國豪，並用手壓住他的頭，而高國豪則試圖抵抗，用手想甩開對方，兩人都被判奪權出場，還得追加禁賽一場的處分。

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揚科維奇離場時念念有詞，但他賽後不願多談此事，只說這並非籃球場上該發生的事，「我也應該要打得更聰明一點才對。」

林俊吉攻20分 全隊6人上雙

所幸戰力雄厚的夢想家並未受到影響，除了林俊吉之外，簡浩有13分進帳，第4節還帶動一波16：0的狂攻定調比賽勝負，他說：「少一個洋將很難打，但很開心大家挺身而出，都能跑起來，打出我們的快速球風。」

攻城獅洋將法獅拿20分，辛巴有18分、15籃板，當家球星高國豪揮別前場得分掛蛋的低迷表現，可惜被提早趕出場，但7投4中拿10分，依舊是全隊11名本土之最，賽後總教練林冠綸也直言，此戰攻守表現都很差，輸球毫無藉口。

另一場，新北國王昨靠著楊敬敏拿23分，湯瑪士16分、23籃板，以102：92擋住桃園領航猿反撲，收下2連勝。

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