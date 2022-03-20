晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》新巨塔首戰出包 夢想家照樣止敗

2022/03/20 05:30

夢想家揚科維奇初亮相就遭裁判趕出場。（記者廖耀東攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+台新夢想家的新洋將揚科維奇昨首度登場卻提早被趕出場，但全隊眾志成城，6人得分達雙位數，林俊吉攻下20分，終場97：74痛宰新竹街口攻城獅，中止2連敗。

新竹攻城獅高國豪與夢想家新洋將揚科維奇發生肢體衝突，雙雙被判罰出場。（記者廖耀東攝）

揚科維奇爆衝突 同高國豪判出場、禁賽

身高211公分長人揚科維奇昨開賽就展開能切、能投的本領，首節攻下11分，但次節得分停滯，第2節剩下1.3秒時還為了阻擋高國豪快攻，兩人倒地後纏在一塊，揚科維奇用腳夾住高國豪，並用手壓住他的頭，而高國豪則試圖抵抗，用手想甩開對方，兩人都被判奪權出場，還得追加禁賽一場的處分。

揚科維奇離場時念念有詞，但他賽後不願多談此事，只說這並非籃球場上該發生的事，「我也應該要打得更聰明一點才對。」

林俊吉攻20分 全隊6人上雙

所幸戰力雄厚的夢想家並未受到影響，除了林俊吉之外，簡浩有13分進帳，第4節還帶動一波16：0的狂攻定調比賽勝負，他說：「少一個洋將很難打，但很開心大家挺身而出，都能跑起來，打出我們的快速球風。」

攻城獅洋將法獅拿20分，辛巴有18分、15籃板，當家球星高國豪揮別前場得分掛蛋的低迷表現，可惜被提早趕出場，但7投4中拿10分，依舊是全隊11名本土之最，賽後總教練林冠綸也直言，此戰攻守表現都很差，輸球毫無藉口。

另一場，新北國王昨靠著楊敬敏拿23分，湯瑪士16分、23籃板，以102：92擋住桃園領航猿反撲，收下2連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。