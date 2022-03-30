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中信特攻砸近2千萬 綁林韋翰3年

2022/03/30 05:30

從CBA返台的林韋翰，加盟中信特攻，可望拿到近2千萬大約。（取自林韋翰FB）

最快本週六可上場

〔記者梁偉銘／台北報導〕史上首位在SBL、CBA都繳出單場「大三元」的林韋翰，結束旅外生涯返台投入T1職籃，今天中午將出席新北中信特攻加盟記者會，據可靠消息指出，雙方簽下總金額直逼2千萬台幣的3年合約，最快本週六桃園客場，最慢下週六新莊主場就可出賽。

31歲的林韋翰2019年西進CBA，穩健紮實的全能球風備受各界肯定，去年1月26日率青島逆轉陳盈駿領軍的廣州龍獅，更繳出10分、10籃板、12助攻，不但首開台將大三元，也締造兩岸都達三雙的難得紀錄。

匯傑運動經紀總監蔡孟霖透露，近年旅外球星受到武漢肺炎疫情影響返鄉受限，林韋翰為了愛妻和小孩，毅然決定回台陪伴家人。

今正式加盟 想對決蔣淯安

旅外期間，林韋翰自認最大收穫就是學習如何成為真正的職業球員，「無論輸贏都要調整好心態，盡快適應不同對手與打法。」早與特攻團隊訓練的他，也期待對決T1頭號本土控衛、台啤英熊蔣淯安，「印象中打SBL好像沒贏過，歷經CBA洗禮，希望再次對決能從小安手中搶下勝利。」

中信特攻總經理張樹人也直言，經驗豐富的林韋翰將是場上教練，「他能發揮老大哥價值，穩定球隊後場戰力，帶領土洋隊友走出低潮。」至於4月何時上場？就待特攻總帥李逸驊拍板定案。

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