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泰迪戰獅 無濾鏡仙拚仙

2022/04/02 05:30

中職新球季今開打，衛冕軍兄弟由泰迪掛帥先發，出戰老東家獅隊。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中職新科衛冕軍中信兄弟今天將在開幕戰迎戰統一獅，雙方先發投手一如預期，兄弟將推出洋投泰迪出戰老東家，獅隊則由胡智為應戰。

隊友變敵人「有趣的對戰」

泰迪前年季中投入統一獅隊，該季出賽10場未嘗敗績，去年季初續留，出賽8場皆為先發，投過1場完投、防禦率僅1.18，狀況正好之際卻遇到疫情延賽，隨後因決定代表墨西哥隊投入東京奧運，和獅隊提前解約離台。

去年12月初，兄弟宣告和泰迪簽約，和德保拉組成洋投「左右護法」，原本開幕戰重責很可能交給兩屆MVP德保拉，但德保拉因腰部不適趕不上開季，讓泰迪有機會在重要戰役對戰老東家。前年泰迪季中才來，去年獅隊開幕戰交給古林睿煬，泰迪生涯將首度在中職投開幕戰。

泰迪說，能夠投開幕戰對他而言是很大榮耀，他也很期待和老東家對戰。泰迪說：「我已經準備好迎戰，我們彼此都很熟悉，應該會是場有趣的對戰。獅隊每位都是好打者，都得好好提防。」

兄弟總教練林威助說，在德保拉趕不上開季的狀況下，相對於鄭凱文和象魔力，泰迪的調整近況相對更好，因此決定讓他打頭陣。

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