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象魔力7局0失分 Super Star護航

2022/04/04 05:30

李振昌（左）開刀後登板試刀挨轟，但總教練林威助並不擔心。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟先發投手象魔力投7局、89球和7次三振，都是他去年季末來台以來的單場新高，此役僅被富邦悍將擊出2安打，無失分，以優質的精簡內容，加上隊友3轟護航，率先為黃衫軍奪下首勝。

中信兄弟先發投手象魔力投7局、89球和7次三振，僅被富邦悍將擊出2安打，無失分。（記者林正堃攝）

大讚江坤宇美技救援

象魔力說，來台之後他花了許多時間學習跟調整，盡可能運用各種球種破壞悍將打者節奏。游擊手江坤宇6局上兩度大秀美技，象魔力坦言印象深刻：「那兩次美技讓氣勢回到我們這裡，他就是聯盟裡的超級巨星。」

李振昌微熱身 遭霸帝士狙擊

9局上，8:1領先優勢下，守護神李振昌登板才投第2球，就被悍將洋砲霸帝士擊出來台首轟，此後高國輝內野安打、保送林哲瑄，但最終以連3次三振收尾成功。

總教練林威助助坦言，一般狀況下昨天的比分用不到李振昌登板，但正是考量他休賽季才動骨刺手術，在剛開季、比分差沒那麼緊繃的狀況下，是讓他登板調整的適合時機點。

李振昌挨轟那球，球速146公里，其他直球多半落在144公里左右。林威助說：「節奏上還在調整，對方洋砲可能也抓到他的配球。整體而言，穩定性要加強，但球速還不錯，目前看起來沒什麼狀況。」

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