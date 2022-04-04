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林智勝VS潘威倫 經典大戲明登場

2022/04/04 05:30

林智勝達成290轟紀錄。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕一位是146勝的中職最多勝投手，一位則是290轟的中職全壘打王，今年同為40歲的潘威倫和林智勝，從小就不打不相識，明天將再度對決，這一幕絕對經典。

146勝的中職最多勝投手潘威倫，明將對決290轟的中職全壘打王林智勝。（資料照）

「從國小就認識到現在。」潘威倫表示自己在屏東赤山少棒時還不是主力投手，除了蹲捕，也會擔任內野手，但他當時就知道在善化少棒的林智勝身手很好，「那時候智勝投球很強，還得過投手獎。」

全壘打王VS最多勝投手

在潘威倫印象中，他進入屏東美和青少棒後，才開始和林智勝進行投打對決，兩人也曾於1997年台北世界青少棒賽在台灣隊攜手抗外，如今一晃眼近30年過去，兩人成為職棒場上的傳奇投打，一位今年要挑戰150勝里程碑，一位則要向300轟邁進。潘威倫直言：「我覺得他能累積到這樣的成績，表示他的身體也好，打得夠久，背後也付出很多。當然以他的能力和身體狀況OK，300轟是遲早的事。」

潘威倫生涯被敲136發全壘打，其中12發來自林智勝之手，也是打過自己最多全壘打的打者，但他表示不會去想對決的事，「就正常表現，不會刻意，畢竟那是比賽一環，讓結果自然呈現。」林智勝則表示：「我相信嘟嘟也準備滿久了，也被賦予很大的任務，我們在場上就好好享受40和40的對決。」

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