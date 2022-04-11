悍將球迷沒漏氣 胡金龍感謝

獅隊胡金龍重回老東家主場，平常心出賽，昨4支1、2打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕「打爆富邦換總A」事件後，歷經冷藏、不續約，胡金龍昨以統一獅球員身分，睽違1年多再次造訪老東家富邦悍將新莊主場。胡金龍賽前強調平常心，首打席聽見全場球迷鼓掌聲後，他特別感謝球迷的支持。

羅暐捷甫上一軍，本季首打席就敲首轟。（記者陳志曲攝）

不要再說復仇 只是比賽

賽前胡金龍說：「不要再說『復仇者聯盟』，我不是來復仇的，就只是比賽而已。」胡金龍昨4打數1安打、2打點，助獅打爆悍將。2局上面對老東家的首打席，胡金龍上場前球迷掌聲熱烈，胡金龍說：「上場打擊感覺很熟悉，也有聽到球迷的掌聲，很感動、很謝謝球迷們。」

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羅暐捷首打席就敲首轟

胡金龍睽違近2年上場鎮守左外野。由於蘇智傑右膝髕骨受傷歸期未定，胡金龍昨役是本季首度上場守備。賽後胡金龍苦笑說：「有點累，很久沒守到6局。」昨其實守備機會不算多，胡金龍只接到1顆飛球和1次滾地安打，他說：「這樣就夠了，太忙也不好。」

胡金龍表示，期待陣中其他年輕外野手羅暐捷、邱智呈等人，在傷兵多的時候挺身而出。羅暐捷昨才上一軍，8局代打，本季首打席就擊出生涯3季來首轟。

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