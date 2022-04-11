晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將球迷沒漏氣 胡金龍感謝

2022/04/11 05:30

獅隊胡金龍重回老東家主場，平常心出賽，昨4支1、2打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕「打爆富邦換總A」事件後，歷經冷藏、不續約，胡金龍昨以統一獅球員身分，睽違1年多再次造訪老東家富邦悍將新莊主場。胡金龍賽前強調平常心，首打席聽見全場球迷鼓掌聲後，他特別感謝球迷的支持。

羅暐捷甫上一軍，本季首打席就敲首轟。（記者陳志曲攝）

不要再說復仇 只是比賽

賽前胡金龍說：「不要再說『復仇者聯盟』，我不是來復仇的，就只是比賽而已。」胡金龍昨4打數1安打、2打點，助獅打爆悍將。2局上面對老東家的首打席，胡金龍上場前球迷掌聲熱烈，胡金龍說：「上場打擊感覺很熟悉，也有聽到球迷的掌聲，很感動、很謝謝球迷們。」

羅暐捷首打席就敲首轟

胡金龍睽違近2年上場鎮守左外野。由於蘇智傑右膝髕骨受傷歸期未定，胡金龍昨役是本季首度上場守備。賽後胡金龍苦笑說：「有點累，很久沒守到6局。」昨其實守備機會不算多，胡金龍只接到1顆飛球和1次滾地安打，他說：「這樣就夠了，太忙也不好。」

胡金龍表示，期待陣中其他年輕外野手羅暐捷、邱智呈等人，在傷兵多的時候挺身而出。羅暐捷昨才上一軍，8局代打，本季首打席就擊出生涯3季來首轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。