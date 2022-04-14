金鏞連棒安打 合體勝率100％

〔記者吳清正／高雄報導〕「金鏞連線」成為統一獅勝利保證，胡金龍和陳鏞基昨天兩度連棒擊出安打，帶領統一以5:4力克樂天桃猿，中斷樂天3連勝，把樂天打落排名首位寶座。

胡金龍（見圖）與陳鏞基單場兩度連棒敲安。（記者李惠洲攝）

陳鏞基（記者李惠洲攝）

3度先發連棒 獅全拿

胡金龍和陳鏞基擔任4、5棒中心打者，這是他們第3次先發連棒，這3場比賽統一都贏球，而樂天本季僅有的2敗，都敗在金鏞連線手下。

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統一總教練林岳平表示，胡金龍和陳鏞基都是經驗豐富的好打者，特別是在林安可、蘇智傑和羅薩相繼受傷的時候，更需要他們承擔更多責任，他們也適時展現了老將的價值。

林岳平賽前曾表示，統一前一戰發生失誤讓樂天多得5分，昨天狀況反過來，第2局統一靠著2次失誤上壘後，陳重羽二壘打攻下2分，樂天再發生單局的第3次失誤送分，統一取得3:0領先。

3局下半胡金龍和陳鏞基連續安打，這是他們生涯的第1次，無人出局攻佔一、二壘，但後繼打者無功而返，第5局林子豪率先安打，胡金龍和陳鏞基再度連棒安打攻下保險分。

猿單局3失誤 龍登頂

樂天第8局攻下2分，再度追到只落後1分，逼得統一提前推出終結者陳韻文，第9局陳韻文一上場就投出四壞球，再被成晉擊出安打，陳俊秀短打推進到二、三壘，樂天一棒就能逆轉戰局，林泓育擊出平飛球落入二壘手林靖凱手套，林靖凱再傳三壘刺殺回壘不及的林立，以再見雙殺結束比賽，尋求救援王4連霸的陳韻文拿下本季第1場救援成功。

林岳平表示，贏得很幸運，除了第2局樂天的失誤給了機會，第9局林泓育也打得很強勁，卻剛好打在林靖凱的位置，加上林立跑壘失誤，沒有等球穿越就起跑，才能驚險拿下勝利。

樂天輸球後戰績5勝2敗和味全龍的4勝1敗無勝差，勝率0.714不及味全的0.800而落居第2。

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