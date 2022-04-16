陳冠宇返台第8場先發 開胡

猿隊陳冠宇（中）優質先發拿下返台先發首勝，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕返台第8場先發，樂天桃猿左投陳冠宇終於拿到勝投，昨他繳出6局失2分好投，拿下生涯先發首勝和單場MVP，率隊以8：2擊敗味全龍，賽後他笑說，「終於可以小放鬆。」

猿隊陳冠宇先發6局飆出8次三振、失2分，生涯先發首勝入袋，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

陳冠宇去年返台加盟桃猿前6場出賽都是先發，因表現不佳轉調牛棚，本季自動請纓擔任先發投手，上週對統一獅投4局失5分無關勝敗，昨對味全先發6局被敲4安，飆8K、另有2保送，以返台首場優質先發拿下勝投。

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陳冠宇透露，先發是自己很想要的舞台，但一直沒表現好，難免會不知所措，還好隊友不斷給他信心，「能加入這支球隊真的很開心，往後我會繼續努力，希望一場比一場更好。」

此役壓制龍軍打線關鍵，陳冠宇表示，不給自己太大壓力，主動攻擊好球帶，捕手林泓育和教練不斷提醒他，不要害怕挨打，也感謝隊友幫他打下大量分數，讓他更能放膽去投。

林承飛。（記者陳志曲攝）

林泓育。（記者陳志曲攝）

兩重棒助拳 優質先發MVP

桃猿打線敲出14支安打，鯨吞8分，其中首局林承飛3分打點二壘安打，第5局林泓育2分打點二壘安打，兩棒重擊味全王牌投手王維中，成為勝負分水嶺。

桃猿總教練曾豪駒表示，陳冠宇這場投球節奏快慢搭配得宜，武器球頻製造對方打者揮空，也恭喜他拿到回國首勝，希望記住這感覺持續下去。

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