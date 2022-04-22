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旅外邦幫忙 悍將止5連敗

2022/04/22 05:30

〔記者羅志朋／台中報導〕止敗要靠「旅外邦」！富邦悍將昨9局上靠3名具旅外資歷好手張進德、蔣智賢、林哲瑄安打，最終就以3：1擊敗中信兄弟中止5連敗，蔣智賢敲下勝利打點，獲選單場MVP，他喊話：「希望這支安打能證明，我們是能贏球的。」

悍將中止5連敗，教頭丘昌榮（中）與隊長林哲瑄（右）賽後慶祝久違的勝利。（記者廖耀東攝）

昨賽前為止，悍將開季1勝8敗為史上第3慘，金控大戰艱辛扳倒兄弟止敗，悍將教頭丘昌榮表示，今起回到新莊主場與味全龍展開三連戰，沒辦法鬆懈，「我們還有很多不足的地方，要繼續努力。」

此役前8局打完戰成1：1平手，9局上一出局霸帝士獲保送，張進德揮出強襲球直擊投手楊志龍右手肘形成安打，楊志龍傷退，李振昌緊急登板，蔣智賢先敲安超前比分，林哲瑄再敲安進帳保險分取勝。

悍將蔣智賢（右）9局上敲出致勝安打。（記者廖耀東攝）

蔣砲巨大1分 歸功陽大哥

「很想要贏，打回這1分的欲望很強烈。」蔣智賢表示，第9局只要打出去就有機會，一定要把握住，感謝隊友陽耀勳，在他上場打擊前叮嚀擊球策略；至於是什麼策略，蔣智賢笑說，「這是商業機密，不好意思。」丘總認為，蔣智賢關鍵安打，把大家悶在心裡的氣打開，那1分滿巨大的。

季初悍將戰績低迷，蔣智賢認為，一定會很悶，但比賽內容沒有不好，只是運氣差了點，希望這一勝能給隊友正面想法，不要再受外界批評喪失自信。

打傷楊志龍 張進德愧疚

另一功臣張進德因打傷同屆好友楊志龍，賽後懊悔不已，他表示，生涯第一次對戰楊志龍，兩人從小一起打球，結果卻是這樣，滿難過的。兄弟球團透露，楊志龍傷勢今就醫檢查才明朗。

江國豪中繼0.2局無失分，相隔575天再添勝投，曾峻岳後援1局無失分，進帳本季首次救援成功，楊志龍中繼承擔敗投。

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