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9局真的有狂龍 攻破曾峻岳

2022/04/23 05:30

悍將守護神曾峻岳提油救火，吞下個人本季首敗。
（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕味全龍打響「9局狂龍」之名，昨終止火球終結者曾峻岳跨季連續9場救援成功紀錄，上演3分大局的無情逆轉秀，終場以3：2重返五成勝率，不給富邦悍將本季首次連勝機會，這也是龍隊史第一次從曾峻岳手中攻下分數。

味全龍9局上一口氣灌進3分，逆轉悍將。（記者劉信德攝）

單局猛攻3分 逆轉悍將

曾峻岳前天才用生涯最速154公里火球強壓中信兄弟，昨對龍隊也投出1顆，但1出局投出保送後，意外被連續敲出4安、猛掉3分，中斷跨季連續14.2局無失分，苦吞相隔219天的救援失敗。

拿莫‧伊漾打進第1分，單場繳出猛打賞，他深諳曾峻岳火球威力驚人，看見第一球投來是變化球，當下就轉換念頭，猜想捕手張進德的配球，果真連續投來2顆變化球，逮中1顆偏高球順勢一推，形成龍隊反攻起點。

拿莫．伊漾猛打賞，9局上敲進味全龍首分。（記者劉信德攝）

球棒殺手拿莫‧伊漾MVP

今年要突破曾峻岳並非易事，這位年僅20歲的火球男，本季直球均速增加2、3公里，轉速能突破2600轉。拿莫‧伊漾就說，曾峻岳的球很快，「沒有想那麼多，主要是碰到球就好，很幸運能敲出安打。」

拿莫‧伊漾今年改變過往揮棒過猛的打法，著重在提升擊球率，起初為了適應，開季帶12根球棒已打斷6根，他笑說：「很難過，每天下葬球棒，最近都沒有斷了。」本季打擊率飆到3成33，告別去年不到2成的低潮球季，他說：「我想雪恥。」

「9局狂龍」已成今年味全開季特產，至今在第9局猛敲15安，狂掃9分，2項數據都是全聯盟最多，且失掉2分也是最少，將是各隊終結者必須注意的特殊現象。

總教練葉君璋認為，今年很多場都打得很接近，延長賽也不少場，代表各隊實力都在伯仲之間，才有這麼精彩的球賽。

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